Urho Nissila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Urho Nissila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Urho Nissila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Urho Nissila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Urho Nissila 4 Nisan 1996 tarihinde Kuopio şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Urho Nissila Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballex yapmaktadır. Urho Nissila, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Urho Nissila'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Urho Nissila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Urho Nissila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Urho Nissila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Urho Nissila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında KuPS

1 Temmuz 2018 yılında Zulte Waregem

2 Eylül 2019 yılında MVV Maastricht

20 Şubat 2020 yılında Zulte Waregem

25 Şubat 2020 yılında KuPS

31 Aralık 2020 yılında Zulte Waregem

21 Ocak 2021 yılında KuPS

17 Ocak 2022 yılında Suwon FC

22 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Urho Nissila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Urho Nissila şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Urho Nissila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuopion Palloseura (-2014)

Finlandiya takımında 16 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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