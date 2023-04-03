Uri Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uri Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uri Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uri Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uri Lima 9 Eylül 2005 tarihinde Tavira şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Uri Miguel Livramento Jesus Nascimento Lima şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uri Lima Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uri Lima'nin SC Farense U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Uri Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uri Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Olhanense U15
1 Temmuz 2021 yılında PSC U17
1 Temmuz 2022 yılında Farense U19
Uri Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uri Lima şuan SC Farense U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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