Uri Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uri Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Uri Lima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uri Lima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.