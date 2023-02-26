Uri Magbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uri Magbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Uri Magbo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uri Magbo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Uri Magbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uri Magbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Uri Magbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uri Magbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uri Magbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uri Magbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uri Magbo 12 Eylül 1987 tarihinde Jaffa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אורי מגבו şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uri Magbo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Uri Magbo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uri Magbo'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Uri Magbo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/urimagbo/

Uri Magbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uri Magbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Uri Magbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uri Magbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında H Rishon leZion

1 Temmuz 2010 yılında FC Ashdod

1 Ocak 2012 yılında H. Ashkelon

30 Haziran 2012 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2012 yılında Hakoah Amidar

22 Eylül 2013 yılında H. Ashkelon

1 Temmuz 2014 yılında Beitar TA Ramla

1 Temmuz 2015 yılında B. Jerusalem

19 Ocak 2017 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2018 yılında Kiryat Shmona

16 Eylül 2019 yılında B. Jerusalem

29 Ağustos 2021 yılında H. Kfar Saba

1 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona

Uri Magbo kimdir

Uri Magbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uri Magbo şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Jaffa, AS Ramat Eliyahu

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Uri Magbo nereli

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