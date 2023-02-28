Urie Michel Mboula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Urie Michel Mboula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Urie Michel Mboula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Urie Michel Mboula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Urie Michel Mboula 30 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gabon uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Urie Michel Mboula Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Urie Michel Mboula'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Urie Michel Mboula Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michel_mboula/

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Urie Michel Mboula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Urie Michel Mboula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Urie Michel Mboula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Urie Michel Mboula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

Urie Michel Mboula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Urie Michel Mboula şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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