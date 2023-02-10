Uriel Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uriel Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uriel Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uriel Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uriel Ramirez 19 Ağu 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Uriel Matías Ramírez Kloster şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uriel Ramirez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uriel Ramirez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Uriel Ramirez'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Uriel Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Uriel Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uriel Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uriel Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2020 yılında Aldosivi II

1 Ocak 2023 yılında Aldosivi

Uriel Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uriel Ramirez şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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