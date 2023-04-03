Urko İzeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Urko İzeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Urko İzeta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Urko İzeta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Urko İzeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Urko İzeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Urko İzeta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Urko İzeta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Urko İzeta 29 Eylül 1999 tarihinde Aia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Urko Iruretagoiena Lertxundi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Urko İzeta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Urko İzeta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Urko İzeta'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Urko İzetaboyu ve yaşı kaç

Urko İzeta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Urko İzeta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Urko İzeta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Urko İzeta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CD Vitoria

28 Ağustos 2021 yılında Arenas Club

30 Haziran 2022 yılında CD Vitoria

1 Temmuz 2022 yılında Eibar

18 Temmuz 2022 yılında SD Amorebieta

18 Ocak 2023 yılında Eibar

19 Ocak 2023 yılında Bilbao Athletic

Urko İzeta kimdir

Urko İzeta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Urko İzeta şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Urko İzeta nereli

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