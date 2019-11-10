Ürkütücü cinayet! Ünlü tarihçi eski öğrencisine ait ceset parçaları ile yakalandı

Rusya'dan oldukça ürkütücü ve sıradışı bir cinayet haberi geldi. The Guardian'ın aktardığına göre Rusya'nın tanınan tarihçilerinden Oleg Sokolov cesedi saklamaya çalışırken nehre düştü. Saint Petersburg polisi sarhoş olduğu belirtilen Sokolov'u cinayet şüphesiyle gözaltına gözaltına aldı.

Rus basınına göre polis, Sokolov'un evinde daha önce beraber akademik çalışmalarda bulunduğu 24 yaşındaki Anastasia Yeschenko'nun kafası kesilmiş cesedini buldu.

ÇANTADA KADININ KOLLARI BULUNDU

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, "63 yaşındaki bir adam Moika nehrinde kurtarıldı. Sırt çantasında bir kadının kolları bulunan adam, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı.

Fransız komutan Napolyon Bonapart hakkında birçok çalışması olan Sokolov'a 2003'te Fransa Onur Madalyası verilmişti.

İNTİHAT ETMEYİ PLANLIYORDU

Avukatı Alexander Poçuyev’in anlatımına göre, Sokolov sevgilisini bir kavga sırasında öldürdüğünü, sonrasında başını, kollarını ve bacaklarını testereyle kestiğini itiraf etti. Bir Napolyon uzmanı olan Rus tarihçinin, cesedi yok ettikten sonra Napolyon kılığına girerek kamuoyu önünde intihar etmeyi planladığı da öne sürüldü.

Napolyon Bonaparte hakkında çok sayıda kitabın yazarı olan Sokolov, birçok film için de tarih danışmanlığı yapmıştı. Sokolov’a 2003 yılında, Fransa’nın en üst seviye devlet nişanı sayılan Onur Madalyası verilmişti.

Yeşçenko, Sokolov’la birlikte birçok kitaba imza atmıştı. Fransız tarihi üzerine çalışan ikili, dönem kostümlerine olan ilgileriyle de tanınıyordu. Sokolov Napolyon kostümüyle birçok kez poz vermişti.