Urla’da orkinos çiftliklerine karadan ve denizden eylem

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin öncülüğünde düzenlenen "Orkinos çiftliğine hayır" eylemine CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da katılarak destek verdi. Demircili-Sığacık bölgesine orkinos çiftliği kurulmasını protesto eden vatandaşların sloganlar ve pankartlarla destek verdiği eylemde, Urla Belediye Başkanı Oğuz, "Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için buradayız. Eğer kararlılığımızı ve irademizi gösteremezsek yarınlara emanet bırakacağımız bir denizimiz, doğamız olmayacak" dedi.

Önceki aylarda Seferihisar ilçesi Sığacık Koyunda yapılması planlanan fakat hakkında çok sayıda mahkeme kararı bulunması nedeniyle Urla Demircili Koyu ile Sığacık Körfezi arasındaki bölgeye taşınmasına karar verilen orkinos çiftliğine karşı İzmirliler el ele verdi. Demircili sahilinde düzenlenen eyleme onlarca tekne de denizden destek verdi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'nun yanı sıra Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı eyleme vatandaşlar da ellerindeki pankartlarla destek verdi.

Yarımada'nın herhangi bir noktasında meydana gelecek kirliliğin tüm yarımadayı etkileyeceğini ifade eden Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, çiftliğin Seferihisar'dan sonra Urla'ya taşınma planları yaptığını, buna karşın İzmirli vatandaşların birlik olduğunun altını çizerek, "Bugün, Yarımadamızın doğasını, denizini, yeşilini korumak adına buradayız. Çünkü biz çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir kent, temiz bir deniz bırakmak istiyoruz" dedi.

"Kararlar uygulansın"

Konunu hukuki boyutunun da olduğunu açıklayan Başkan Burak Oğuz, şöyle konuştu: "Bilirkişi raporları, kesinleşen Danıştay kararları, 1. ve 3. derece sit alanlarına kıyıları olması, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 725 sayılı ilke kararına rağmen, "Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesisi yapılamayacağı" karar altına alınmasına karşın mevzuat, bilirkişi raporları ve mahkeme kararları maalesef uygulanmıyor. Biz hukuk ve kanunların doğamız, denizimiz ve insanlarımız yararına olacak şekilde uygulanmasını istiyoruz."

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise orkinos çiftliklerinin gerek canlı yemlerle beslenmeleri gerekse hasat sürecindeki atıkların denize boşaltılmasıyla denizlerin girilemez hale geleceğini de sözlerine ekleyerek, "Yemlerin artıkları denizi kirletirken köpekbalığı gibi tehlikeli hayvanları da kendine çekecek. Ayrıca hasat zamanı öldürülerek gemilere alınan orkinosların kesilmesiyle birlikte çıkan kanlar da denizlerimizi kirletecek. Kan kokusuna gelen tehlikeli türlerin sayısını arttıracak. Kanlar ve yem atıkları ile kirlenen, köpekbalıklarıyla tehlikeli olan denizlerimiz de girilmez hale gelecek" diye konuştu.

"Mücdelemiz sürecek"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise orkinos çiftliklerine birlik olarak sıcak yaz gününde eyleme destek vermek için gelen herkese teşekkür ederek, "Tıpkı orman yangınlarında birlik olduğumuz gibi denizlerdeki kirliliğe karşı da bu birlikteliği sürdüreceğiz. Evlatlarını ve torunlarını düşünerek onlara temiz bir ülke, temiz bir kent bırakmak için bugün buraya gelen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde de Seferihisar ve Urla'ya bu çiftliklerin kurulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA