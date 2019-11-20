Urlalı kadınlara ekonomik hayatta destek

İzmir'in Urla ilçesinde, kadınlara yönelik açılan kurslar devam ederken, kursların artırılması hedefleniyor.

Urla ilçesinde, Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Urla İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kadınlara yönelik açılan kurslar sürüyor. Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kadınların hem sosyalleşmeleri hem de ekonomik gelir elde etmeleri amacıyla düzenlenen kursların giderek arttırılması hedefleniyor. Cilt bakımı ve temel makyaj kursundan makromeye, el sanatlarından resime kadar birçok farklı alanda yaklaşık 150 kadına meslek edindirici kursların verildiği ifade edilirken, kurslar yoğun ilgi görüyor.

Urla Belediyesi olarak kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını oldukça önemsediklerini belirten Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Gelişmiş bir ekonomi ile gelişmiş bir demokrasinin ancak kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama aktif katılımları ile mümkün olduğu düşüncesinden yola çıkarak yeni kurslar açmaya devam ediyoruz. Bu tür kurslarla kadınlarımızı hayatın her alanında daha da çok güçlendireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA