Urlalı üreticiye bin 110 adet meyve fidanı

İzmir'in Urla ilçesindeki üreticilere, üreticiyi desteklemek ve tarımsal çeşitliliği zenginleştirmek adına bin 110 meyve fidanı dağıtıldı.

Kırsal kesimdeki üreticiyi desteklemek ve tarımsal çeşitliliği zenginleştirmek adına Urla'nın 14 mahallesi için ayrılan meyve fidanları, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı tarafından dağıtıldı. Dağıtım kapsamında; 50 üreticiye badem, ceviz ve satsuma mandalina cinsi toplam bin 110 adet meyve fidanı verildi.

"İlçemiz bir tarım kenti ve biz yerel yöneticiler olarak çalışmalarımızı tarımın gelişmesi için sürdürüyoruz" diyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Ekonomide kalkınma kırsaldan başlar. İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmada üreticimizin, çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Projeyle, meyve üreticilerine dağıtılan fidanların, üretici kooperatifleri tarafından sözleşmeli üretimle doğrudan satın alınması hedefleniyor.

Kaynak: İHA