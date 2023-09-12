Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü coşkuyla kutlandı

İzmir Urla'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı ilçede çeşitlik etkinliklerle kutlanıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü coşkuyla kutlandı

İzmir Urla'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı ilçede çeşitlik etkinliklerle kutlanıyor.

Bu sabah Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Mermerli Çeşme önünde toplanan Urlalılar, bando takımı ve rahvan atlar eşliğinde, ellerinde Türk Bayrakları ile 7'den 70'e kortej yürüyüşüne katıldı. İzmir Marşı ve Türk Bayrakları ile süslenmiş motosikletlerin de renk kattığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstünün önüne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra Urla Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu. Törenin ardından vatandaşlar Urla Kent Tarihi Arşivinde yapılan "Urla'nın Kurtuluşu Sergisini" gezdi.

Urla Kaymakam ve Belediye Başkan V. Mustafa Gözlet yaptığı konuşmada, "1. Dünya Savaşından sonra 15 mayıs 1915 sabahı yunan işgaline karşı batı Anadolu'da başlayan direnişin ilk fitillerinden biri Urla'mızda ateşlenmiştir. 12 Eylül 1922 tarihinde şanlı ordumuzun süvari birlikleri Urla'ya gelerek düşmanı geri dönmemek üzere def etmesiyle öz yurdumuzda şanlı bayrağımız tekrar göndere çekilmiştir. Bizlere düşen görev canları pahasına bu toprağı vatan yapan ecdadımızın emaneti ülkemizi daha müreffeh daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, güzel Urla'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutluyorum" dedi.

Kurtuluş programına Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Garnizon Komutanı Deniz Albay Tamay Durğun, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz, Şehit aileleri, Gaziler, muhtarlar, İlçe Birim Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Urlalılar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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