Uros Blagojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Blagojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Blagojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Blagojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Blagojevic 21 Mart 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Благојевић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Blagojevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Uros Blagojevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Blagojevic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Blagojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Blagojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Uros Blagojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Blagojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2019 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U19

13 Temmuz 2020 yılında Graficar

22 Ocak 2021 yılında Kızılyıldız U19

23 Ocak 2021 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında Radnicki 1923

2 Eylül 2022 yılında Rad Belgrad

Uros Blagojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Blagojevic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Uros Blagojevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 27 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.