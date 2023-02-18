Uros Cosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Cosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Uros Cosic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uros Cosic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Uros Cosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Cosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Cosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Cosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Cosic 24 Ekim 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Ћосић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Cosic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Cosic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Cosic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Cosicboyu ve yaşı kaç

Uros Cosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Cosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Uros Cosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Cosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2011 yılında Kızılyıldız

30 Haziran 2012 yılında CSKA Moskova II

19 Temmuz 2012 yılında Pescara

30 Haziran 2013 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2013 yılında Pescara

27 Ocak 2015 yılında Frosinone

30 Haziran 2015 yılında Pescara

31 Ağu 2015 yılında Empoli

3 Temmuz 2017 yılında AEK Atina

2 Eylül 2019 yılında Univ. Craiova

17 Eylül 2020 yılında Soligorsk

30 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında AE Larisa

23 Ağu 2021 yılında PAEEK Kyrenia

21 Temmuz 2022 yılında IMT Belgrad

Uros Cosic kimdir

Uros Cosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Cosic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stella Rossa, Red Star Belgrade

Uros Cosic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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Uros Cosic nereli

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