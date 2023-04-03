Uros Cvetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Cvetkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Uros Cvetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uros Cvetkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Uros Cvetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Cvetkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Cvetkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Cvetkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Cvetkovic 18 Haziran 2004 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Cvetkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Cvetkovic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Cvetkovicboyu ve yaşı kaç

Uros Cvetkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Cvetkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Uros Cvetkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Cvetkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2019 yılında Partizan U16

1 Temmuz 2020 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2021 yılında Partizan U18

11 Şubat 2022 yılında Teleoptik U19

30 Haziran 2022 yılında Partizan U18

25 Ağustos 2022 yılında Rad Belgrad U19

Uros Cvetkovic kimdir

Uros Cvetkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Cvetkovic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Zemun
Partizan Belgrade

Uros Cvetkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U16 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Uros Cvetkovic nereli

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