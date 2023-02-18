Uros Djeric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Djeric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Djeric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Djeric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Djeric 28 Mayıs 1992 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Урош Ђерић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Djeric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TIM SPORTS yapmaktadır. Uros Djeric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Uros Djeric'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Uros Djeric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/urosdjeric/

Uros Djeric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Djeric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Djeric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Djeric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Pazova

5 Ocak 2011 yılında Amiens SC

9 Kasım 2012 yılında Inter Zapresic

17 Şubat 2013 yılında VPS

1 Ağu 2013 yılında Radnicki Nis

13 Şubat 2014 yılında Borac Cacak

15 Şubat 2016 yılında Mladost

25 Temmuz 2016 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2017 yılında Napredak

6 Ocak 2018 yılında Gangwon FC

16 Temmuz 2019 yılında Gyeongnam FC

26 Ocak 2021 yılında Suwon Bluewings

7 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Zlatibor

Uros Djeric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Djeric şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Uros Djeric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Radnicki Nova Pazova (-2008)

Sırbistan U20 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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