Uros Djurdjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Djurdjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Uros Djurdjevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uros Djurdjevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Uros Djurdjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Djurdjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Djurdjevic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Djurdjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Djurdjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Djurdjevic 2 Mart 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Karadağ,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Урош Ђурђевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Djurdjevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Uros Djurdjevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 21 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Uros Djurdjevic'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Uros Djurdjevicboyu ve yaşı kaç

Uros Djurdjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Uros Djurdjevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Uros Djurdjevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Djurdjevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2011 yılında Rad Belgrad

6 Ocak 2014 yılında Vitesse

18 Ağu 2015 yılında Palermo

22 Ağu 2016 yılında Partizan

30 Ağu 2017 yılında Olimpiakos

21 Ağu 2018 yılında Sporting Gijón

Uros Djurdjevic kimdir

Uros Djurdjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Djurdjevic şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Uros Djurdjevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 13 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Uros Djurdjevic nereli

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