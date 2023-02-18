Uros Djurickovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Djurickovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Djurickovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Djurickovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Djurickovic 6 Mayıs 2002 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Ђуричковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Djurickovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Uros Djurickovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Djurickovic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Djurickovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Djurickovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Djurickovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Djurickovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U19

2 Temmuz 2019 yılında Graficar U19

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

14 Temmuz 2020 yılında IMT Belgrad

11 Şubat 2022 yılında FK Indjija

Uros Djurickovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Djurickovic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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