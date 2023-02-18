Uros Drezgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Drezgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Drezgic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Drezgic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Drezgic 4 Ekim 2002 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Дрезгић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Drezgic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World of Soccer yapmaktadır. Uros Drezgic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Uros Drezgic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Uros Drezgic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Drezgic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Drezgic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Drezgic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Čukarički U17

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2020 yılında Čukarički

Uros Drezgic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Drezgic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Uros Drezgic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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