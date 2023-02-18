Uros Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Gajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Gajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Gajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Gajic 19 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Гајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Gajic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Gajic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Uros Gajic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Gajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Gajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Gajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Gajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Napredak

27 Ağu 2021 yılında Radnicki Srem

Uros Gajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Gajic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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