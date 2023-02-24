Uros İgnjatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros İgnjatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros İgnjatovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros İgnjatovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros İgnjatovic 18 Şubat 2001 tarihinde Raška şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros İgnjatovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIVERA Sports Group yapmaktadır. Uros İgnjatovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uros İgnjatovic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Uros İgnjatovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros İgnjatovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros İgnjatovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros İgnjatovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2020 yılında Čukarički

14 Temmuz 2020 yılında Sindjelic Bg

30 Haziran 2021 yılında Čukarički

1 Temmuz 2021 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2022 yılında B. Podgorica

Uros İgnjatovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros İgnjatovic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Uros İgnjatovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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