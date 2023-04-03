Uros Jakovljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Jakovljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Jakovljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uros Jakovljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uros Jakovljevic 26 Mayıs 2005 tarihinde Sremska Mitrovica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uros Jakovljevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Jakovljevic'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uros Jakovljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uros Jakovljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Vojvodina U16
1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina U17
1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina U19
Uros Jakovljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uros Jakovljevic şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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