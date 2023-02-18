Uros Kabic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Kabic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Kabic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Kabic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Kabic 1 Ocak 2004 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Kabic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Uros Kabic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Uros Kabic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Uros Kabic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Kabic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Kabic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Kabic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina

Uros Kabic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Kabic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Uros Kabic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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