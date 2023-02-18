Uros Kilibarda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Kilibarda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Kilibarda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Kilibarda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Kilibarda 26 Ağu 2002 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Kilibarda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Uros Kilibarda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Kilibarda'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Kilibarda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Kilibarda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Kilibarda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Kilibarda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Spartak U17

1 Temmuz 2019 yılında Spartak U19

3 Ağu 2021 yılında FK Tisa

3 Ağu 2022 yılında Vrsac

Uros Kilibarda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Kilibarda şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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