Uros Korun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Korun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Uros Korun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uros Korun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Uros Korun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Korun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Korun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Korun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Korun 25 Mayıs 1987 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Korun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Uros Korun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Korun'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Korunboyu ve yaşı kaç

Uros Korun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Korun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Uros Korun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Korun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında NK Celje

1 Ocak 2007 yılında ND Dravinja

30 Haziran 2007 yılında NK Celje

1 Ocak 2010 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2010 yılında Rudar Velenje

1 Ağu 2011 yılında NK Domzale

15 Temmuz 2015 yılında Piast Gliwice

5 Ağu 2020 yılında NK Olimpija

1 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2022 yılında NK Radomlje

Uros Korun kimdir

Uros Korun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Korun şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Vransko

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Uros Korun nereli

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