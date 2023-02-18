Uros Lazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Lazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Lazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Lazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Lazic 15 Mart 2003 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Лазић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Lazic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borislav Dvorzak yapmaktadır. Uros Lazic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Uros Lazic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Lazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Lazic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Lazic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Lazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında Graficar U19

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2021 yılında Kızılyıldız

11 Ocak 2021 yılında Graficar

31 Aralık 2022 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2023 yılında Radnik

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Uros Lazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Lazic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Uros Lazic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad

Sırbistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 25 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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