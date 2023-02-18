Uros Ljubomirac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Ljubomirac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Ljubomirac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Ljubomirac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Ljubomirac 12 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Ljubomirac Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Ljubomirac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Uros Ljubomirac'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Uros Ljubomirac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Ljubomirac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Ljubomirac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Ljubomirac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lokomotiva

1 Ocak 2014 yılında Javor-Matis

11 Şubat 2014 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2014 yılında IMT Belgrad

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Vranje

1 Ocak 2016 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2017 yılında Balzan FC

1 Ocak 2023 yılında Napredak

Uros Ljubomirac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Ljubomirac şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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