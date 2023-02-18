Uros Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Markovic 22 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Markovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNV yapmaktadır. Uros Markovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Uros Markovic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Uros Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında IMT Belgrad U19

31 Aralık 2020 yılında Čukarički U19

1 Şubat 2021 yılında Stari Banovci

1 Temmuz 2021 yılında Vrsac

Uros Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Markovic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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