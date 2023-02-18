Uros Miladinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Miladinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Miladinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Miladinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Miladinovic 16 Haziran 2004 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Миладиновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Miladinovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Miladinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Uros Miladinovic'nin FK Čukarički U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Uros Miladinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Miladinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Miladinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Miladinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički U19

Uros Miladinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Miladinovic şuan FK Čukarički U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Uros Miladinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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