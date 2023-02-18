Uros Miloradovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Miloradovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Miloradovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Miloradovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Miloradovic 14 Ekim 2000 tarihinde Požarevac şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Милорадовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Miloradovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Miloradovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 27 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Uros Miloradovic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Miloradovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Miloradovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Miloradovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Miloradovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Novi Sad

30 Ağu 2019 yılında Radnicki Nis

27 Ağu 2020 yılında Zlatibor

Uros Miloradovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Miloradovic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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