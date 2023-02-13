Uros Milovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Milovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Milovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Milovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Milovanovic 18 Ekim 2000 tarihinde Duisburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Урош Миловановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Milovanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Uros Milovanovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Milovanovic'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Uros Milovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Uros Milovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Milovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Milovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Kasım 2018 yılında Levante Juv. A

28 Ağu 2019 yılında Kızılyıldız U19

14 Ocak 2020 yılında Graficar

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağu 2020 yılında Radnicki Nis

5 Şubat 2021 yılında Radnik

31 Ağu 2022 yılında Sporting Gijón

Uros Milovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Milovanovic şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Uros Milovanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OFK Beograd

Sırbistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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