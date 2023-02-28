Uros Nenadovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Nenadovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Nenadovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Nenadovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Nenadovic 28 Ocak 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Ненадовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Nenadovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Uros Nenadovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Uros Nenadovic'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Uros Nenadovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Nenadovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Nenadovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Nenadovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında RFK Novi Sad

31 Aralık 2012 yılında OFK Beograd U19

11 Temmuz 2013 yılında Hajduk 1912

1 Ağustos 2013 yılında Novi Pazar

10 Ocak 2014 yılında Vojvodina

14 Temmuz 2014 yılında Rad Belgrad

7 Temmuz 2016 yılında Radnik

14 Şubat 2017 yılında Alashkert

14 Ağustos 2019 yılında AC Horsens

3 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2020 yılında Shirak Gyumri

31 Temmuz 2020 yılında Ararat Yerevan

25 Ağustos 2020 yılında Shirak Gyumri

28 Ağustos 2020 yılında Ararat Yerevan

1 Temmuz 2021 yılında Taraz

22 Ocak 2022 yılında Pyunik Erivan

20 Ocak 2023 yılında Alashkert

Uros Nenadovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Nenadovic şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Uros Nenadovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OFK Belgrad

Sırbistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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