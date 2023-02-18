Uros Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Nikolic 14 Aralık 1993 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Никoлић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Nikolic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Uros Nikolic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Nikolic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Uros Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Videoton FC

24 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC

20 Ocak 2014 yılında Videoton FC

1 Temmuz 2014 yılında Videoton II

14 Ocak 2015 yılında Jagodina

5 Ağu 2016 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2019 yılında M. Tel Aviv

13 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina

Uros Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Nikolic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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