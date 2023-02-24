Uros Racanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Racanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Racanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Racanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Racanovic 8 Ağustos 2000 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Uroš Račanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Racanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Racanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Racanovic'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Racanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Racanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Racanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Racanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Jedinstvo B.

12 Şubat 2021 yılında Jedinstvo Brcko

10 Ağustos 2021 yılında Radnik Bijelj.

24 Şubat 2022 yılında Po­dri­nje

Uros Racanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Racanovic şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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