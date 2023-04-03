Uros Sadzak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Sadzak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Sadzak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uros Sadzak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uros Sadzak 5 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uros Sadzak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Uros Sadzak'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uros Sadzak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uros Sadzak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Radn. Nis U19
Uros Sadzak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uros Sadzak şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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