Uros Savkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Savkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Savkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Savkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Savkovic 10 Temmuz 2003 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Savkovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dediks sport yapmaktadır. Uros Savkovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Savkovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 5 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Uros Savkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Savkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Savkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Savkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Macva

Uros Savkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Savkovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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