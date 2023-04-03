Uros Slijepcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Slijepcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Uros Slijepcevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uros Slijepcevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.