Uros Slijepcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Slijepcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Slijepcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uros Slijepcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uros Slijepcevic 31 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uros Slijepcevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Uros Slijepcevic'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uros Slijepcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uros Slijepcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Spartak U17
1 Temmuz 2021 yılında Spartak U19
Uros Slijepcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uros Slijepcevic şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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