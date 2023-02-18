Uros Stamenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Stamenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Stamenic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Stamenic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Stamenic 14 Ekim 1996 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Стаменић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Stamenic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Uros Stamenic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Uros Stamenic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Uros Stamenic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Stamenic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Stamenic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Stamenic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vojvodina

13 Şubat 2015 yılında Proleter

30 Haziran 2015 yılında Vojvodina

11 Ağu 2016 yılında Proleter

31 Aralık 2016 yılında Vojvodina

8 Ağu 2017 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2018 yılında Proleter

1 Eylül 2019 yılında Zlatibor

12 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında IMT Belgrad

Uros Stamenic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Stamenic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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