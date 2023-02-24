Uros Stamenkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Stamenkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Stamenkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Stamenkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Stamenkovic 26 Mart 1993 tarihinde Majdanpek şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Uroš Stamenković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Stamenkovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Stamenkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Uros Stamenkovic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Stamenkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Stamenkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Stamenkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Stamenkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FK Palilulac

1 Temmuz 2012 yılında Mrkonjic

5 Ağustos 2015 yılında FK Krupa

25 Şubat 2016 yılında FK Laktasi

10 Temmuz 2017 yılında Kozara Gradiska

1 Nisan 2018 yılında Mrkonjic

1 Ağustos 2018 yılında FK Laktasi

16 Şubat 2020 yılında Sloga Doboj

5 Mart 2021 yılında FK Laktasi

Uros Stamenkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Stamenkovic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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