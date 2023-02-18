Uros Stevancevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Stevancevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Stevancevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Stevancevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Stevancevic 14 Ağu 2005 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Stevancevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Stevancevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Stevancevic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Uros Stevancevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Stevancevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Stevancevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Stevancevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Ub

Uros Stevancevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Stevancevic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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