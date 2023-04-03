Uros Stevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Stevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Stevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uros Stevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uros Stevic 4 Temmuz 2005 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uros Stevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Uros Stevic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uros Stevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uros Stevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2021 yılında Vozdovac U19
Uros Stevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uros Stevic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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