Uros Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Stojanovic 23 Ağu 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Стојановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Stojanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Stojanovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Uros Stojanovic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Uros Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında BASK Belgrad

1 Temmuz 2015 yılında Zarkovo

1 Ocak 2017 yılında FK Bezanija

1 Temmuz 2019 yılında Radnik

Uros Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Stojanovic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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