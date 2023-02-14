Uros Vasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Vasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Uros Vasic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uros Vasic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Uros Vasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Vasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Vasic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Vasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Vasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Vasic 25 Ekim 2001 tarihinde Brig-Glis şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Vasic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Uros Vasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Uros Vasic'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Vasicboyu ve yaşı kaç

Uros Vasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Uros Vasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Uros Vasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Vasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Thun

4 Ocak 2022 yılında FC Naters

30 Haziran 2022 yılında FC Thun

Uros Vasic kimdir

Uros Vasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Vasic şuan FC Thun takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Naters

Uros Vasic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Uros Vasic nereli

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