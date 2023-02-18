Uros Vidovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Vidovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Vidovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Vidovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Vidovic 9 Haziran 1994 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Uroš Vidović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Vidovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Vidovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Uros Vidovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Vidovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Vidovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Vidovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Vidovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2014 yılında Pob. Belosevac

31 Aralık 2014 yılında Radnicki 1923

6 Ağu 2018 yılında Rangers

1 Temmuz 2019 yılında Radnicki 1923

Uros Vidovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Vidovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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