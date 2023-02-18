Uros Vitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Vitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Vitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Vitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Vitas 6 Temmuz 1992 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Витас şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Vitas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Uros Vitas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Vitas'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Uros Vitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Vitas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Uros Vitas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Vitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Partizan U17

1 Ocak 2008 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2010 yılında Rad Belgrad

31 Ocak 2014 yılında KAA Gent

1 Şubat 2016 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2019 yılında Irtysh

7 Şubat 2020 yılında Partizan

23 Ekim 2020 yılında Al-Qadsiah FC

9 Eylül 2022 yılında Vojvodina

Uros Vitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Vitas şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Uros Vitas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Radnički Niš (2000-2005), FK Partizan Belgrad (2006-2007), FK Rad Belgrad (2007-2010)

Sırbistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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