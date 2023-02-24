Uros Vujicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Vujicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Uros Vujicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uros Vujicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.