Uros Vujicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Vujicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Vujicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uros Vujicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uros Vujicic 3 Ağustos 2000 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uros Vujicic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Vujicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Uros Vujicic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uros Vujicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uros Vujicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Temmuz 2019 yılında Obilic
9 Ağustos 2021 yılında OSK Igalo
10 Ağustos 2021 yılında Obilic
1 Ocak 2022 yılında OSK Igalo
Uros Vujicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uros Vujicic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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