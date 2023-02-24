Uros Vukcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Vukcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Vukcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uros Vukcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uros Vukcevic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Урош Вукчевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uros Vukcevic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına - tarihinde katılmıştır. Uros Vukcevic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uros Vukcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uros Vukcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uros Vukcevic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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