Uros Zorko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Zorko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Zorko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uros Zorko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uros Zorko 9 Şubat 2007 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uros Zorko Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Uros Zorko'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uros Zorko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uros Zorko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uros Zorko şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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