Uruguay’da sel binlerce kişiyi evinden etti

Uruguay'da aşırı yağışlarla birlikte gelen sel, binlerce kişiyi evinden etti. Bazı vatandaşların sel sularına rağmen eğlenmesi ise kameralara yansıdı.

Uruguay'ı son günlerde vuran şiddetli yağmurlar nedeniyle, ülkenin iç kısımlarındaki nehir ve akarsuları taştı. Ulusal Acil Durum Sistemi (SİNA), Durazno şehrinde yaşanan toprak kaymaları yüzünden bölgenin yüzde 85'inde insanların evini terk ettiğini açıkladı. Seli fırsata çeviren bir Uruguaylı ise sel sularında jet ski sürdü.

Son verilere göre, evleri tamamen sel sularına kapılan 628 kişi kurtarıldı. Yerleşim yerleri kullanılmaz hale gelen 542 kişi ise bölgeden tahliye edilmeyi bekliyor. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü ise ülkenin kuzey bölümlerinde devam eden yağışlar için sarı alarm verdi.

Kaynak: İHA