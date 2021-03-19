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Uruguay'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Uruguay'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Uruguay'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Uruguay'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Uruguay'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Uruguay'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Uruguay resmi adıyla Uruguay Doğu Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın güneydoğusunda bulunur. Uruguay, Portekiz ile İspanya ve daha sonra Arjantin ve Brezilya arasında dört yönlü bir mücadelenin ardından 1811 ve 1828 yılları arasında bağımsızlığını kazandı.

Uruguay'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Uruguay 3286314 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 135. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00042 olduğu görülmektedir.

Uruguay'ın Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Uruguay'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Uruguay'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Uruguay'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Uruguay'ın yüz ölçümü 192819 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Uruguay'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1200  km²    Karasal Alan : 175015 km²

Uruguay'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Uruguay'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Uruguay'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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