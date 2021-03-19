Uruguay'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Uruguay'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Uruguay resmi adıyla Uruguay Doğu Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın güneydoğusunda bulunur. Uruguay, Portekiz ile İspanya ve daha sonra Arjantin ve Brezilya arasında dört yönlü bir mücadelenin ardından 1811 ve 1828 yılları arasında bağımsızlığını kazandı.

Uruguay'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Uruguay 3286314 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 135. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00042 olduğu görülmektedir.

Uruguay'ın Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Uruguay'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Uruguay'ın yüz ölçümü 192819 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Uruguay'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1200 km² Karasal Alan : 175015 km²

Uruguay'ın Haritadaki Yeri / Konumu