Uruguaylı forvet Luis Suarez, koronavirüse yakalandı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 33 yaşındaki Suarez'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Suarez'in yanı sıra kaleci Rodrigo Munoz ve basın sorumlusu Matias Faral'ın da koronavirüse yakalandığı, diğer testlerin ise negatif sonuçlandığı ifade edildi.

Testleri pozitif çıkan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

LUİS SUAREZ KİMDİR?

Luis Alberto Suárez Díaz Santrafor mevkisinde oynayan Uruguaylı millî futbolcudur. La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giymektedir.

11 Temmuz 2014 tarihinde Barcelona, Suarez'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Aynı zamanda Liverpool'da Uruguaylı futbolcusuna teşekkür mesajı yayınlayarak Barcelona'ya transferini duyurdu

2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Atlético Madrid'e transfer oldu. İlk maçında 2 gol atıp 1 asist yaptı.